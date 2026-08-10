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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по First Neiro on ETH, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по First Neiro on ETH, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ First Neiro on ETH (NEIROCTO) за сегодня

Технический анализ First Neiro on ETH (NEIROCTO) за сегодня

Страница анализа First Neiro on ETH предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NEIROCTO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе First Neiro on ETH ниже.

Изменение цены First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00007256--+17,39%+13,33%-23,47%
Узнайте больше о цене First Neiro on ETH

Технические индикаторы First Neiro on ETH

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот First Neiro on ETH на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00007264
0,00007264
R2
0,00007264
0,00007262
R1
0,00007261
0,00007262
PP
0,00007261
0,00007261
S1
0,00007259
0,00007259
S2
0,00007258
0,00007259
S3
0,00007256
0,00007258

Рыночные сигналы First Neiro on ETH

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,82M
$14,14 M
$14,96 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,50 M
3-дневные активные продажи
$0,47 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,68 M
7-дневные активные продажи
$0,67 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала First Neiro on ETH

Чистый притокЦена NEIROCTOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09$0,01 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NEIROCTO/USDT
$0,00007255
$0,00007255$0,00007255
+1,81%
992.31M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NEIROCTO в USD

Сумма

NEIROCTO
NEIROCTO
USD
USD

1 NEIROCTO = 0,00007256 USD

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