Технический анализ First Neiro on ETH (NEIROCTO) за сегодня Страница анализа First Neiro on ETH предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NEIROCTO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе First Neiro on ETH ниже. Регистрация

Изменение цены First Neiro on ETH (NEIROCTO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00007256 -- +17,39% +13,33% -23,47%

Технические индикаторы First Neiro on ETH

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот First Neiro on ETH на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 0 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00007264 0,00007264 R2 0,00007264 0,00007262 R1 0,00007261 0,00007262 PP 0,00007261 0,00007261 S1 0,00007259 0,00007259 S2 0,00007258 0,00007259 S3 0,00007256 0,00007258

Рыночные сигналы First Neiro on ETH Текущий чистый объем открытых ордеров -0,82M $14,14 M $14,96 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,50 M 3-дневные активные продажи $0,47 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,68 M 7-дневные активные продажи $0,67 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала First Neiro on ETH Чистый приток Цена NEIROCTOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,00 2026-08-09 $0,01 M 0,00 2026-08-08 $0,00 M 0,00 2026-08-07 $0,00 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте First Neiro on ETH (NEIROCTO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы First Neiro on ETH в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч NEIROCTO / USDT $0,00007255 $0,00007255 $0,00007255 +1,81% 992.31M (USDT) Торговля