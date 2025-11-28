Что такое NDQ

Токеномика Nasdaq666 (NDQ) Откройте для себя ключевую информацию о Nasdaq666 (NDQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Nasdaq666 (NDQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nasdaq666 (NDQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,04K $ 25,04K $ 25,04K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,04K $ 25,04K $ 25,04K Исторический максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Исторический минимум: $ 0,000021813053080646 $ 0,000021813053080646 $ 0,000021813053080646 Текущая цена: $ 0,00002504 $ 0,00002504 $ 0,00002504 Узнайте больше о цене Nasdaq666 (NDQ) Купить NDQ сейчас!

Информация о Nasdaq666 (NDQ) NDQ – первый крипто-нативный поп-айдол на BNB, сочетающий виртуальную культуру айдолов с финансовой символикой, чтобы создать новую волну активов поп-культуры Web3. Его цель – построить «токенизированную поп-империю». Официальный сайт: https://nasdaq666.net/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4aCb4CC1f0A073ce4BDe893fAebc726198c14444

Токеномика Nasdaq666 (NDQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nasdaq666 (NDQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NDQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NDQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NDQ, изучите текущую цену NDQ!

Как купить NDQ Заинтересованы в добавлении Nasdaq666 (NDQ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NDQ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NDQ на MEXC прямо сейчас! История цены Nasdaq666 (NDQ) Анализ истории цены NDQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NDQ прямо сейчас! Прогноз цены NDQ Хотите узнать, куда может двигаться NDQ? Наша страница прогноза цены NDQ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NDQ прямо сейчас!

