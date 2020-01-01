Токеномика NAWS.AI (NAWS)

Токеномика NAWS.AI (NAWS)

Откройте для себя ключевую информацию о NAWS.AI (NAWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NAWS.AI (NAWS)

NAWS – это некодовая платформа, позволяющая пользователям продавать контент Web2, Web3 и ваучеры DePIN. Система криптоплатежей P2P использует агрегаторы DEX AI для безопасных и недорогих платежей, позволяя пользователям выбирать токены для транзакций. Фонды и проекты могут размещать свои токены для развития своих экосистем. NAWS Quest вознаграждает активность пользователей баллами, конвертируемыми в токены. Токены NAWS используются для покупки контента, что позволяет снизить комиссию за транзакции и подписку. По мере роста доли рынка предложение токенов сокращается. Пулы ликвидности с партнерскими токенами повышают ликвидность и расширяют влияние NAWS на криптовалютном рынке.

Официальный сайт:
NAWS.AI
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e

Токеномика и анализ цен NAWS.AI (NAWS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAWS.AI (NAWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,78M
$ 1,78M$ 1,78M
Исторический максимум:
$ 0,002701
$ 0,002701$ 0,002701
Исторический минимум:
$ 0,000080572106903211
$ 0,000080572106903211$ 0,000080572106903211
Текущая цена:
$ 0,00017831
$ 0,00017831$ 0,00017831

Токеномика NAWS.AI (NAWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NAWS.AI (NAWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAWS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAWS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAWS, изучите текущую цену NAWS!

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История цены NAWS.AI (NAWS)

Анализ истории цены NAWS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.