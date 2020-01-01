Токеномика NAWS.AI (NAWS) Откройте для себя ключевую информацию о NAWS.AI (NAWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NAWS.AI (NAWS) NAWS – это некодовая платформа, позволяющая пользователям продавать контент Web2, Web3 и ваучеры DePIN. Система криптоплатежей P2P использует агрегаторы DEX AI для безопасных и недорогих платежей, позволяя пользователям выбирать токены для транзакций. Фонды и проекты могут размещать свои токены для развития своих экосистем. NAWS Quest вознаграждает активность пользователей баллами, конвертируемыми в токены. Токены NAWS используются для покупки контента, что позволяет снизить комиссию за транзакции и подписку. По мере роста доли рынка предложение токенов сокращается. Пулы ликвидности с партнерскими токенами повышают ликвидность и расширяют влияние NAWS на криптовалютном рынке. Официальный сайт: NAWS.AI Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e Купить NAWS сейчас!

Токеномика и анализ цен NAWS.AI (NAWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAWS.AI (NAWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,78M $ 1,78M $ 1,78M Исторический максимум: $ 0,002701 $ 0,002701 $ 0,002701 Исторический минимум: $ 0,000080572106903211 $ 0,000080572106903211 $ 0,000080572106903211 Текущая цена: $ 0,00017831 $ 0,00017831 $ 0,00017831 Узнайте больше о цене NAWS.AI (NAWS)

Токеномика NAWS.AI (NAWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NAWS.AI (NAWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAWS, изучите текущую цену NAWS!

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