Технический анализ Naoris Protocol (NAORIS) за сегодня Страница анализа Naoris Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NAORIS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Naoris Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Naoris Protocol (NAORIS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03219 -- -3,25% -4,29% -69,57%

Технические индикаторы Naoris Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Naoris Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 8 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 2 Покупка 11 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 6 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03243 0,0324 R2 0,0324 0,03239 R1 0,03239 0,03238 PP 0,03236 0,03236 S1 0,03235 0,03235 S2 0,03232 0,03234 S3 0,03231 0,03232

Рыночные сигналы Naoris Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,76M $5,50 M $6,25 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,38 M 3-дневные активные продажи $0,38 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,70 M 7-дневные активные продажи $0,71 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Naoris Protocol Чистый приток Цена NAORISUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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