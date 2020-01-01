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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Naoris Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Naoris Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Naoris Protocol (NAORIS) за сегодня

Технический анализ Naoris Protocol (NAORIS) за сегодня

Страница анализа Naoris Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NAORIS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Naoris Protocol ниже.

Изменение цены Naoris Protocol (NAORIS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03219---3,25%-4,29%-69,57%
Узнайте больше о цене Naoris Protocol

Технические индикаторы Naoris Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Naoris Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 8
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 2Покупка 11
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 6Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03243
0,0324
R2
0,0324
0,03239
R1
0,03239
0,03238
PP
0,03236
0,03236
S1
0,03235
0,03235
S2
0,03232
0,03234
S3
0,03231
0,03232

Рыночные сигналы Naoris Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,76M
$5,50 M
$6,25 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,38 M
3-дневные активные продажи
$0,38 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,70 M
7-дневные активные продажи
$0,71 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Naoris Protocol

Чистый притокЦена NAORISUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NAORIS/USDT
$0,03219
$0,03219$0,03219
+2,45%
3.89M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NAORIS в USD

Сумма

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0,03219 USD

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