Токеномика Nettensor (NAO)

Токеномика Nettensor (NAO)

Откройте для себя ключевую информацию о Nettensor (NAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nettensor (NAO)

Nettensor - это поставщик услуг инфраструктуры искусственного интеллекта, который делает акцент на простоте доступа и других дополнительных функциях, таких как сервис конфиденциальности и аппчейн, которые являются нашими лучшими продуктами в области блокчейна и децентрализованной индустрии.

Официальный сайт:
https://nettensor.com
Whitepaper:
https://docs.nettensor.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d

Токеномика и анализ цен Nettensor (NAO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nettensor (NAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 193,50K
$ 193,50K$ 193,50K
Исторический максимум:
$ 0,296
$ 0,296$ 0,296
Исторический минимум:
$ 0,000348352925441714
$ 0,000348352925441714$ 0,000348352925441714
Текущая цена:
$ 0,001935
$ 0,001935$ 0,001935

Токеномика Nettensor (NAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nettensor (NAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAO, изучите текущую цену NAO!

Как купить NAO

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История цены Nettensor (NAO)

Анализ истории цены NAO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NAO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.