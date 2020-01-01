Токеномика Nettensor (NAO) Откройте для себя ключевую информацию о Nettensor (NAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nettensor (NAO) Nettensor - это поставщик услуг инфраструктуры искусственного интеллекта, который делает акцент на простоте доступа и других дополнительных функциях, таких как сервис конфиденциальности и аппчейн, которые являются нашими лучшими продуктами в области блокчейна и децентрализованной индустрии. Официальный сайт: https://nettensor.com Whitepaper: https://docs.nettensor.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Купить NAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Nettensor (NAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nettensor (NAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 193,50K $ 193,50K $ 193,50K Исторический максимум: $ 0,296 $ 0,296 $ 0,296 Исторический минимум: $ 0,000348352925441714 $ 0,000348352925441714 $ 0,000348352925441714 Текущая цена: $ 0,001935 $ 0,001935 $ 0,001935 Узнайте больше о цене Nettensor (NAO)

Токеномика Nettensor (NAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nettensor (NAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAO, изучите текущую цену NAO!

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