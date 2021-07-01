Токеномика NAC (NAC) Откройте для себя ключевую информацию о NAC (NAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NAC (NAC) NA Chain - это "рожденная для применения" базовая публичная цепочка Web3.0, первая гетерогенная композитная модель цепочки, поддерживающая различные алгоритмы консенсуса для достижения разработки приложений, выделенной цепочки, массивных параллельных вычислений и постоянной низкой стоимости платы. Оригинальный язык программирования N++ позволяет разработчикам быстро освоить и более эффективно завершить разработку собственной интерактивной системы. Децентрализованная система доменных имен NA DNS, децентрализованная система хранения файлов DFS, децентрализованная система веб-страниц DWeb и уникальная виртуальная машина NA NVM удовлетворят децентрализованную разработку всех видов приложений на цепочке и откроют совершенно новый вход Web3.0 в мир блокчейна. Официальный сайт: https://nachain.org/ Обозреватель блоков: https://scan.nachain.org/token/detail?id=1 Купить NAC сейчас!

Токеномика и анализ цен NAC (NAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAC (NAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,31M $ 10,31M $ 10,31M Исторический максимум: $ 3,95 $ 3,95 $ 3,95 Исторический минимум: $ 0,08783150774519138 $ 0,08783150774519138 $ 0,08783150774519138 Текущая цена: $ 0,1374 $ 0,1374 $ 0,1374 Узнайте больше о цене NAC (NAC)

Токеномика NAC (NAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NAC (NAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAC, изучите текущую цену NAC!

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