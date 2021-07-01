Токеномика NAC (NAC)

Токеномика NAC (NAC)

Откройте для себя ключевую информацию о NAC (NAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NAC (NAC)

NA Chain - это "рожденная для применения" базовая публичная цепочка Web3.0, первая гетерогенная композитная модель цепочки, поддерживающая различные алгоритмы консенсуса для достижения разработки приложений, выделенной цепочки, массивных параллельных вычислений и постоянной низкой стоимости платы. Оригинальный язык программирования N++ позволяет разработчикам быстро освоить и более эффективно завершить разработку собственной интерактивной системы. Децентрализованная система доменных имен NA DNS, децентрализованная система хранения файлов DFS, децентрализованная система веб-страниц DWeb и уникальная виртуальная машина NA NVM удовлетворят децентрализованную разработку всех видов приложений на цепочке и откроют совершенно новый вход Web3.0 в мир блокчейна.

Официальный сайт:
https://nachain.org/
Обозреватель блоков:
https://scan.nachain.org/token/detail?id=1

Токеномика и анализ цен NAC (NAC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAC (NAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 75,00M
$ 75,00M$ 75,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,31M
$ 10,31M$ 10,31M
Исторический максимум:
$ 3,95
$ 3,95$ 3,95
Исторический минимум:
$ 0,08783150774519138
$ 0,08783150774519138$ 0,08783150774519138
Текущая цена:
$ 0,1374
$ 0,1374$ 0,1374

Токеномика NAC (NAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NAC (NAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAC, изучите текущую цену NAC!

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История цены NAC (NAC)

Анализ истории цены NAC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.