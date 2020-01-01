Токеномика N2T (N2T) Откройте для себя ключевую информацию о N2T (N2T), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о N2T (N2T) N2T – это блокчейн-проект на основе искусственного интеллекта, финансируемый криптовалютным сообществом N2 и направленный на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) и технологии блокчейн, чтобы предоставить пользователям более безопасный и интеллектуальный цифровой опыт. Официальный сайт: https://n2t.io/ Whitepaper: https://n2t.gitbook.io/main Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a Купить N2T сейчас!

Токеномика и анализ цен N2T (N2T) Изучите ключевые данные о токеномике и цене N2T (N2T), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 699 $ 699 $ 699 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 15,945 $ 15,945 $ 15,945 Узнайте больше о цене N2T (N2T)

Токеномика N2T (N2T): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики N2T (N2T) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов N2T, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов N2T. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой N2T, изучите текущую цену N2T!

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