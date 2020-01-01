Токеномика N2T (N2T)

Токеномика N2T (N2T)

Откройте для себя ключевую информацию о N2T (N2T), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о N2T (N2T)

N2T – это блокчейн-проект на основе искусственного интеллекта, финансируемый криптовалютным сообществом N2 и направленный на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) и технологии блокчейн, чтобы предоставить пользователям более безопасный и интеллектуальный цифровой опыт.

Официальный сайт:
https://n2t.io/
Whitepaper:
https://n2t.gitbook.io/main
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a

Токеномика и анализ цен N2T (N2T)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене N2T (N2T), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 699
$ 699$ 699
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 15,945
$ 15,945$ 15,945

Токеномика N2T (N2T): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики N2T (N2T) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов N2T, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов N2T.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой N2T, изучите текущую цену N2T!

Как купить N2T

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История цены N2T (N2T)

Анализ истории цены N2T помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены N2T

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.