Технический анализ MYX Finance (MYX) за сегодня Страница анализа MYX Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MYX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MYX Finance ниже. Регистрация

Изменение цены MYX Finance (MYX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,07427 -- -2,49% -4,28% -69,46%

Технические индикаторы MYX Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MYX Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 2 Покупка 14 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 0 Покупка 7 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,07469 0,07469 R2 0,07469 0,07468 R1 0,07468 0,07468 PP 0,07468 0,07468 S1 0,07467 0,07467 S2 0,07467 0,07467 S3 0,07466 0,07467

Рыночные сигналы MYX Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,97M $5,35 M $6,33 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,92 M 3-дневные активные продажи $0,88 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $4,88 M 7-дневные активные продажи $4,85 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала MYX Finance Чистый приток Цена MYXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,07 2026-08-09 $0,00 M 0,07 2026-08-08 $0,00 M 0,08 2026-08-07 $0,00 M 0,07 2026-08-06 $0,01 M 0,07 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте MYX Finance (MYX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MYX Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MYX / USDT $0,07427 $0,07427 $0,07427 +0,55% 2.16M (USDT) Торговля MYX / USDC $0,07427 $0,07427 $0,07427 +0,56% 718.74K (USDT) Торговля