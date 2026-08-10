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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MYX Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MYX Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ MYX Finance (MYX) за сегодня

Технический анализ MYX Finance (MYX) за сегодня

Страница анализа MYX Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MYX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MYX Finance ниже.

Изменение цены MYX Finance (MYX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07427---2,49%-4,28%-69,46%
Узнайте больше о цене MYX Finance

Технические индикаторы MYX Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MYX Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 2
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 0Покупка 7
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07469
0,07469
R2
0,07469
0,07468
R1
0,07468
0,07468
PP
0,07468
0,07468
S1
0,07467
0,07467
S2
0,07467
0,07467
S3
0,07466
0,07467

Рыночные сигналы MYX Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,97M
$5,35 M
$6,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,92 M
3-дневные активные продажи
$0,88 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$4,88 M
7-дневные активные продажи
$4,85 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MYX Finance

Чистый притокЦена MYXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,07
2026-08-09$0,00 M0,07
2026-08-08$0,00 M0,08
2026-08-07$0,00 M0,07
2026-08-06$0,01 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о MYX Finance

Торгуйте MYX Finance (MYX) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MYX/USDT
$0,07427
$0,07427$0,07427
+0,55%
2.16M (USDT)
MYX/USDC
$0,07427
$0,07427$0,07427
+0,56%
718.74K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MYX в USD

Сумма

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 0,07427 USD

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