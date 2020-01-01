Токеномика XEN Crypto (MXEN) Откройте для себя ключевую информацию о XEN Crypto (MXEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XEN Crypto (MXEN) XEN — это самостоятельный обмен ценностями. Токен XEN — это ценный объект, предназначенный для оптимального использования в p2p-обмене, то есть в качестве средства обмена. Официальный сайт: https://xen.network/polygon Whitepaper: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x2ab0e9e4ee70fff1fb9d67031e44f6410170d00e Купить MXEN сейчас!

Токеномика и анализ цен XEN Crypto (MXEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XEN Crypto (MXEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0001 $ 0,0001 $ 0,0001 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000004381 $ 0,00000000004381 $ 0,00000000004381 Узнайте больше о цене XEN Crypto (MXEN)

Токеномика XEN Crypto (MXEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XEN Crypto (MXEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MXEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MXEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXEN, изучите текущую цену MXEN!

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