Токеномика Musk It (MUSKIT) Откройте для себя ключевую информацию о Musk It (MUSKIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Musk It (MUSKIT) Musk It – это не просто мемкоин, это целое движение. Менталитет, воплощающий смелые действия, преодоление барьеров и достижение величия. Вдохновленный революционным духом инноваций и эффективности, Musk It представляет собой стремление делать вещи лучше, бросать вызов статус-кво и переосмысливать успех. Дело не только в том, что вы делаете, но и в том, как вы думаете и действуете. Musk It: монета для тех, кто не позволяет ничему встать на своем пути. Официальный сайт: https://www.muskit.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Купить MUSKIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Musk It (MUSKIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Musk It (MUSKIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 761,40K $ 761,40K $ 761,40K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 761,40K $ 761,40K $ 761,40K Исторический максимум: $ 0,34347 $ 0,34347 $ 0,34347 Исторический минимум: $ 0,000457484409921712 $ 0,000457484409921712 $ 0,000457484409921712 Текущая цена: $ 0,0007614 $ 0,0007614 $ 0,0007614 Узнайте больше о цене Musk It (MUSKIT)

Токеномика Musk It (MUSKIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Musk It (MUSKIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUSKIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUSKIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUSKIT, изучите текущую цену MUSKIT!

Как купить MUSKIT Заинтересованы в добавлении Musk It (MUSKIT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MUSKIT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MUSKIT на MEXC прямо сейчас!

История цены Musk It (MUSKIT) Анализ истории цены MUSKIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MUSKIT прямо сейчас!

Прогноз цены MUSKIT Хотите узнать, куда может двигаться MUSKIT? Наша страница прогноза цены MUSKIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MUSKIT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!