Токеномика Musk It (MUSKIT)

Токеномика Musk It (MUSKIT)

Откройте для себя ключевую информацию о Musk It (MUSKIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Musk It (MUSKIT)

Musk It – это не просто мемкоин, это целое движение. Менталитет, воплощающий смелые действия, преодоление барьеров и достижение величия. Вдохновленный революционным духом инноваций и эффективности, Musk It представляет собой стремление делать вещи лучше, бросать вызов статус-кво и переосмысливать успех. Дело не только в том, что вы делаете, но и в том, как вы думаете и действуете. Musk It: монета для тех, кто не позволяет ничему встать на своем пути.

Официальный сайт:
https://www.muskit.io/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump

Токеномика и анализ цен Musk It (MUSKIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Musk It (MUSKIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 761,40K
$ 761,40K$ 761,40K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 761,40K
$ 761,40K$ 761,40K
Исторический максимум:
$ 0,34347
$ 0,34347$ 0,34347
Исторический минимум:
$ 0,000457484409921712
$ 0,000457484409921712$ 0,000457484409921712
Текущая цена:
$ 0,0007614
$ 0,0007614$ 0,0007614

Токеномика Musk It (MUSKIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Musk It (MUSKIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MUSKIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MUSKIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUSKIT, изучите текущую цену MUSKIT!

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История цены Musk It (MUSKIT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.