Токеномика OFFICIAL MUSK (MUSK) Откройте для себя ключевую информацию о OFFICIAL MUSK (MUSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен OFFICIAL MUSK (MUSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OFFICIAL MUSK (MUSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,008789 $ 0,008789 $ 0,008789 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000901 $ 0,0000901 $ 0,0000901 Узнайте больше о цене OFFICIAL MUSK (MUSK)

Токеномика OFFICIAL MUSK (MUSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OFFICIAL MUSK (MUSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUSK, изучите текущую цену MUSK!

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