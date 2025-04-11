Что такое Muppets (MUPPETS)

Токен MUPPETS, возникший в рамках программы ликвидностных стимулов BNB Chain, искусно сочетает классическую культуру марионеток с современным мемным влечением, позиционируя себя как квинтэссенциальный нативный мемкоин на Binance Smart Chain.

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Muppets Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Muppets, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена MUPPETS в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Muppets.

История цен Muppets

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MUPPETS на местную валюту

1 MUPPETS к VND ₫ 3.9564063 1 MUPPETS к AUD A$ 0.000245337 1 MUPPETS к GBP ￡ 0.000117268 1 MUPPETS к EUR € 0.000135784 1 MUPPETS к USD $ 0.0001543 1 MUPPETS к MYR RM 0.000682006 1 MUPPETS к TRY ₺ 0.005872658 1 MUPPETS к JPY ¥ 0.022146679 1 MUPPETS к RUB ₽ 0.012840846 1 MUPPETS к INR ₹ 0.013282144 1 MUPPETS к IDR Rp 2.571665638 1 MUPPETS к KRW ₩ 0.219175435 1 MUPPETS к PHP ₱ 0.008822874 1 MUPPETS к EGP ￡E. 0.00791559 1 MUPPETS к BRL R$ 0.000904198 1 MUPPETS к CAD C$ 0.000212934 1 MUPPETS к BDT ৳ 0.018752079 1 MUPPETS к NGN ₦ 0.246484992 1 MUPPETS к UAH ₴ 0.00638802 1 MUPPETS к VES Bs 0.0109553 1 MUPPETS к PKR Rs 0.043268806 1 MUPPETS к KZT ₸ 0.079740697 1 MUPPETS к THB ฿ 0.005164421 1 MUPPETS к TWD NT$ 0.004994691 1 MUPPETS к AED د.إ 0.000566281 1 MUPPETS к CHF Fr 0.000124983 1 MUPPETS к HKD HK$ 0.001195825 1 MUPPETS к MAD .د.م 0.00143499 1 MUPPETS к MXN $ 0.003136919

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