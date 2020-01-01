Токеномика Metahorse Unity (MUNITY) Откройте для себя ключевую информацию о Metahorse Unity (MUNITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metahorse Unity (MUNITY) Metahorse Unity - это уникальный игровой опыт, сочетающий в себе модели "плати и играй" и "играй и зарабатывай". С Metahorse Unity вы можете играть просто так с бесплатными героями или повышать свой уровень игры, приобретая NFT, что позволит вам начать зарабатывать и получать максимальную прибыль. Официальный сайт: https://www.metahorseunity.io/ Whitepaper: https://metahorseunity.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe97f6dde78b11b58cb3e394f15ab592cb2acd290 Купить MUNITY сейчас!

Токеномика и анализ цен Metahorse Unity (MUNITY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metahorse Unity (MUNITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,283 $ 0,283 $ 0,283 Исторический минимум: $ 0,000716977190807398 $ 0,000716977190807398 $ 0,000716977190807398 Текущая цена: $ 0,000734 $ 0,000734 $ 0,000734 Узнайте больше о цене Metahorse Unity (MUNITY)

Токеномика Metahorse Unity (MUNITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metahorse Unity (MUNITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUNITY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUNITY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUNITY, изучите текущую цену MUNITY!

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