Токеномика Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Токеномика Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Откройте для себя ключевую информацию о Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Hero Blaze: Three Kindoms — это казуальная ролевая мобильная игра на базе сети BNB, интегрированная с P2E. Наслаждайтесь историей Трех Королевств, играйте непринужденно с помощью простого управления, наслаждайтесь быстрым ростом и динамичными битвами.

Официальный сайт:
https://mudol2.com/
Whitepaper:
https://docs.heroblaze3kd.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc

Токеномика и анализ цен Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,91K
$ 42,91K$ 42,91K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 21,75M
$ 21,75M$ 21,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,645
$ 0,645$ 0,645
Исторический минимум:
$ 0,00090109309026035
$ 0,00090109309026035$ 0,00090109309026035
Текущая цена:
$ 0,001973
$ 0,001973$ 0,001973

Токеномика Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MUDOL2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MUDOL2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUDOL2, изучите текущую цену MUDOL2!

Как купить MUDOL2

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История цены Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

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Прогноз цены MUDOL2

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.