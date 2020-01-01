Токеномика Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Откройте для себя ключевую информацию о Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Hero Blaze: Three Kindoms — это казуальная ролевая мобильная игра на базе сети BNB, интегрированная с P2E. Наслаждайтесь историей Трех Королевств, играйте непринужденно с помощью простого управления, наслаждайтесь быстрым ростом и динамичными битвами. Официальный сайт: https://mudol2.com/ Whitepaper: https://docs.heroblaze3kd.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Купить MUDOL2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,91K $ 42,91K $ 42,91K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 21,75M $ 21,75M $ 21,75M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,645 $ 0,645 $ 0,645 Исторический минимум: $ 0,00090109309026035 $ 0,00090109309026035 $ 0,00090109309026035 Текущая цена: $ 0,001973 $ 0,001973 $ 0,001973 Узнайте больше о цене Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Токеномика Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUDOL2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUDOL2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUDOL2, изучите текущую цену MUDOL2!

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