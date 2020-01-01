Токеномика Meta Plus Token (MTS) Откройте для себя ключевую информацию о Meta Plus Token (MTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meta Plus Token (MTS) Meta Plus Token (MTS) основан на связи между криптовалютами, инвестициями в недвижимость и различными реальными приложениями и стремится стать глобальным платежным методом. Его активы подкреплены недвижимостью, принадлежащей компании. Официальный сайт: https://metaplustoken.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 Купить MTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Meta Plus Token (MTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meta Plus Token (MTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 452,25K $ 452,25K $ 452,25K Исторический максимум: $ 0,05321 $ 0,05321 $ 0,05321 Исторический минимум: $ 0,001774635893825763 $ 0,001774635893825763 $ 0,001774635893825763 Текущая цена: $ 0,001809 $ 0,001809 $ 0,001809 Узнайте больше о цене Meta Plus Token (MTS)

Токеномика Meta Plus Token (MTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meta Plus Token (MTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTS, изучите текущую цену MTS!

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