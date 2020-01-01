Токеномика Meta Plus Token (MTS)

Токеномика Meta Plus Token (MTS)

Откройте для себя ключевую информацию о Meta Plus Token (MTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Meta Plus Token (MTS)

Meta Plus Token (MTS) основан на связи между криптовалютами, инвестициями в недвижимость и различными реальными приложениями и стремится стать глобальным платежным методом. Его активы подкреплены недвижимостью, принадлежащей компании.

Официальный сайт:
https://metaplustoken.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3

Токеномика и анализ цен Meta Plus Token (MTS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meta Plus Token (MTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 452,25K
$ 452,25K$ 452,25K
Исторический максимум:
$ 0,05321
$ 0,05321$ 0,05321
Исторический минимум:
$ 0,001774635893825763
$ 0,001774635893825763$ 0,001774635893825763
Текущая цена:
$ 0,001809
$ 0,001809$ 0,001809

Токеномика Meta Plus Token (MTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Meta Plus Token (MTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MTS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MTS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTS, изучите текущую цену MTS!

Как купить MTS

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История цены Meta Plus Token (MTS)

Анализ истории цены MTS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MTS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.