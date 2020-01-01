Токеномика MTMS Network (MTMS)

Токеномика MTMS Network (MTMS)

Откройте для себя ключевую информацию о MTMS Network (MTMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MTMS Network (MTMS)

Сеть MTMS совершает революцию в сфере образования с помощью блокчейна, расширяя возможности учащихся, вознаграждая преподавателей и децентрализуя обмен материалами. Благодаря живому взаимодействию, социальному сотрудничеству и надежной токеномике она изменит ландшафт обучения.

Официальный сайт:
https://mtms.live
Whitepaper:
https://whitepaper.mtms.live
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x4DD40ec670722067241b4396dBD253c38dd820b5

Токеномика и анализ цен MTMS Network (MTMS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MTMS Network (MTMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 6,00B
$ 6,00B$ 6,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 168,60K
$ 168,60K$ 168,60K
Исторический максимум:
$ 0,0845
$ 0,0845$ 0,0845
Исторический минимум:
$ 0,000032607355488552
$ 0,000032607355488552$ 0,000032607355488552
Текущая цена:
$ 0,0000281
$ 0,0000281$ 0,0000281

Токеномика MTMS Network (MTMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MTMS Network (MTMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MTMS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MTMS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTMS, изучите текущую цену MTMS!

Как купить MTMS

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История цены MTMS Network (MTMS)

Анализ истории цены MTMS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MTMS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.