Токеномика MTMS Network (MTMS) Откройте для себя ключевую информацию о MTMS Network (MTMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MTMS Network (MTMS) Сеть MTMS совершает революцию в сфере образования с помощью блокчейна, расширяя возможности учащихся, вознаграждая преподавателей и децентрализуя обмен материалами. Благодаря живому взаимодействию, социальному сотрудничеству и надежной токеномике она изменит ландшафт обучения. Официальный сайт: https://mtms.live Whitepaper: https://whitepaper.mtms.live Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x4DD40ec670722067241b4396dBD253c38dd820b5 Купить MTMS сейчас!

Токеномика и анализ цен MTMS Network (MTMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MTMS Network (MTMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 168,60K $ 168,60K $ 168,60K Исторический максимум: $ 0,0845 $ 0,0845 $ 0,0845 Исторический минимум: $ 0,000032607355488552 $ 0,000032607355488552 $ 0,000032607355488552 Текущая цена: $ 0,0000281 $ 0,0000281 $ 0,0000281 Узнайте больше о цене MTMS Network (MTMS)

Токеномика MTMS Network (MTMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MTMS Network (MTMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTMS, изучите текущую цену MTMS!

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