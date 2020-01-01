Токеномика Meson Network (MSN) Откройте для себя ключевую информацию о Meson Network (MSN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meson Network (MSN) Meson Network совершает революцию в Web3, создавая упорядоченный рынок пропускной способности с помощью протокола блокчейн, заменяя устаревшие модели продаж, основанные на трудовых ресурсах. Официальный сайт: https://www.meson.network/ Whitepaper: https://docs.meson.network/Meson-Network-Whitepaper-v1.6.pdf Обозреватель блоков: https://www.meson.network/ Купить MSN сейчас!

Токеномика и анализ цен Meson Network (MSN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meson Network (MSN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 127,50M $ 127,50M $ 127,50M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,31M $ 2,31M $ 2,31M Исторический максимум: $ 29,395 $ 29,395 $ 29,395 Исторический минимум: $ 0,016692595432160173 $ 0,016692595432160173 $ 0,016692595432160173 Текущая цена: $ 0,0181 $ 0,0181 $ 0,0181 Узнайте больше о цене Meson Network (MSN)

Токеномика Meson Network (MSN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meson Network (MSN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSN, изучите текущую цену MSN!

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