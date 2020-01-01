Токеномика MSDG (MSDG) Откройте для себя ключевую информацию о MSDG (MSDG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MSDG (MSDG) MSDG разработан, чтобы предложить увлекательную смесь решения головоломок, стратегии и блокчейн-инцентивов. Вот основные особенности, которые отличают его от других: Геймплей на основе головоломок (мини-приложение Telegram), расширение карточных боев, экономика на основе блокчейна, децентрализованная собственность и честная игра, многофазная разработка. Mystic The Gathering – это не просто игра, а цифровой мир, в котором сливаются стратегия, магия и технологии, предлагая игрокам уникальный и награждающий опыт. Официальный сайт: https://www.msdg.xyz/ Whitepaper: https://mystic-the-gathering.gitbook.io/mystic-the-gathering Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x914eb678e9868b7d79acaec7a3aa739a7935ab5d Купить MSDG сейчас!

Токеномика и анализ цен MSDG (MSDG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MSDG (MSDG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02297 $ 0,02297 $ 0,02297 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000046 $ 0,00000046 $ 0,00000046 Узнайте больше о цене MSDG (MSDG)

Токеномика MSDG (MSDG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MSDG (MSDG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSDG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSDG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSDG, изучите текущую цену MSDG!

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