Токеномика Misbloc (MSB) Откройте для себя ключевую информацию о Misbloc (MSB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Misbloc (MSB) MISBLOC (медицинская информационная служба с блокчейном) — это экосистема медицинских услуг, основанная на технологии блокчейн. Короче говоря, MISBLOC предлагает устойчивую экосистему медицинских услуг, используя выбранную информацию о лекарствах в сочетании с технологией блокчейна в эпоху MyData, которая является частью эпохи больших данных индивидуального лайфлога, которая соединяет телекоммуникационную, медицинскую и финансовую сферы. Официальный сайт: http://misblock.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Купить MSB сейчас!

Токеномика и анализ цен Misbloc (MSB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Misbloc (MSB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 276,42K $ 276,42K $ 276,42K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 199,02M $ 199,02M $ 199,02M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5397 $ 0,5397 $ 0,5397 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0013889 $ 0,0013889 $ 0,0013889 Узнайте больше о цене Misbloc (MSB)

Токеномика Misbloc (MSB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Misbloc (MSB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSB, изучите текущую цену MSB!

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