Токеномика MrMint (MRMINT) Откройте для себя ключевую информацию о MrMint (MRMINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MrMint (MRMINT) Mr Mint верит в то, что мир Web 3.0 будет развиваться, чтобы мы могли процветать в этой цифровой вселенной. В эпоху Web 3.0 Mr Mint возглавляет движение, направляя людей к децентрализованному будущему, где возможности поистине безграничны. Официальный сайт: https://mrmint.io/ Whitepaper: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Купить MRMINT сейчас!

Токеномика и анализ цен MrMint (MRMINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MrMint (MRMINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,52M $ 12,52M $ 12,52M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 349,86M $ 349,86M $ 349,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,78M $ 35,78M $ 35,78M Исторический максимум: $ 0,6345 $ 0,6345 $ 0,6345 Исторический минимум: $ 0,02214122187524504 $ 0,02214122187524504 $ 0,02214122187524504 Текущая цена: $ 0,03578 $ 0,03578 $ 0,03578 Узнайте больше о цене MrMint (MRMINT)

Токеномика MrMint (MRMINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MrMint (MRMINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MRMINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MRMINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MRMINT, изучите текущую цену MRMINT!

Как купить MRMINT Заинтересованы в добавлении MrMint (MRMINT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MRMINT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MRMINT на MEXC прямо сейчас!

История цены MrMint (MRMINT) Анализ истории цены MRMINT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MRMINT прямо сейчас!

Прогноз цены MRMINT Хотите узнать, куда может двигаться MRMINT? Наша страница прогноза цены MRMINT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MRMINT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!