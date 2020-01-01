Токеномика MrMint (MRMINT)

Токеномика MrMint (MRMINT)

Откройте для себя ключевую информацию о MrMint (MRMINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MrMint (MRMINT)

Mr Mint верит в то, что мир Web 3.0 будет развиваться, чтобы мы могли процветать в этой цифровой вселенной. В эпоху Web 3.0 Mr Mint возглавляет движение, направляя людей к децентрализованному будущему, где возможности поистине безграничны.

Официальный сайт:
https://mrmint.io/
Whitepaper:
https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3

Токеномика и анализ цен MrMint (MRMINT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MrMint (MRMINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,52M
$ 12,52M$ 12,52M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 349,86M
$ 349,86M$ 349,86M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,78M
$ 35,78M$ 35,78M
Исторический максимум:
$ 0,6345
$ 0,6345$ 0,6345
Исторический минимум:
$ 0,02214122187524504
$ 0,02214122187524504$ 0,02214122187524504
Текущая цена:
$ 0,03578
$ 0,03578$ 0,03578

Токеномика MrMint (MRMINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MrMint (MRMINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MRMINT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MRMINT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MRMINT, изучите текущую цену MRMINT!

Как купить MRMINT

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История цены MrMint (MRMINT)

Анализ истории цены MRMINT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MRMINT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.