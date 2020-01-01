Токеномика MPAA (MPAA) Откройте для себя ключевую информацию о MPAA (MPAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MPAA (MPAA) MPAA - это демократическая социальная платформа для опросов, управляемая пользователями. Пользователи могут использовать свое социальное влияние для создания и развития сообществ. Конечная цель MPAA - утвердить MPAA в качестве лидера в области гражданской активности и продвижения демократии. Официальный сайт: https://mpaa.io Whitepaper: https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5 Купить MPAA сейчас!

Токеномика и анализ цен MPAA (MPAA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MPAA (MPAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 177,67B $ 177,67B $ 177,67B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Исторический максимум: $ 0,003 $ 0,003 $ 0,003 Исторический минимум: $ 0,000004772014582447 $ 0,000004772014582447 $ 0,000004772014582447 Текущая цена: $ 0,000006124 $ 0,000006124 $ 0,000006124 Узнайте больше о цене MPAA (MPAA)

Токеномика MPAA (MPAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MPAA (MPAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MPAA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MPAA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPAA, изучите текущую цену MPAA!

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