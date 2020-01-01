Токеномика Lumoz (MOZ)

Токеномика Lumoz (MOZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Lumoz (MOZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lumoz (MOZ)

Lumoz – это ведущий модульный вычислительный уровень и RaaS. Протокол Lumoz может обеспечить вычислительную мощность и услуги верификации для приложений ZK и ИИ в сетях с различными архитектурами.

Официальный сайт:
https://lumoz.org/
Whitepaper:
https://docs.lumoz.org/understand-lumoz
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xE16e2548A576ad448FB014bBE85284D7f3542dF5

Токеномика и анализ цен Lumoz (MOZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lumoz (MOZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,47M
$ 1,47M$ 1,47M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,10B
$ 1,10B$ 1,10B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,05911
$ 0,05911$ 0,05911
Исторический минимум:
$ 0,001564904217307819
$ 0,001564904217307819$ 0,001564904217307819
Текущая цена:
$ 0,001336
$ 0,001336$ 0,001336

Токеномика Lumoz (MOZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lumoz (MOZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOZ, изучите текущую цену MOZ!

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История цены Lumoz (MOZ)

Анализ истории цены MOZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.