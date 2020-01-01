Токеномика Lumoz (MOZ) Откройте для себя ключевую информацию о Lumoz (MOZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lumoz (MOZ) Lumoz – это ведущий модульный вычислительный уровень и RaaS. Протокол Lumoz может обеспечить вычислительную мощность и услуги верификации для приложений ZK и ИИ в сетях с различными архитектурами. Официальный сайт: https://lumoz.org/ Whitepaper: https://docs.lumoz.org/understand-lumoz Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xE16e2548A576ad448FB014bBE85284D7f3542dF5 Купить MOZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Lumoz (MOZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lumoz (MOZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05911 $ 0,05911 $ 0,05911 Исторический минимум: $ 0,001564904217307819 $ 0,001564904217307819 $ 0,001564904217307819 Текущая цена: $ 0,001336 $ 0,001336 $ 0,001336 Узнайте больше о цене Lumoz (MOZ)

Токеномика Lumoz (MOZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lumoz (MOZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOZ, изучите текущую цену MOZ!

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