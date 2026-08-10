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Технический анализ Movement (MOVE) за сегодня

Технический анализ Movement (MOVE) за сегодня

Страница анализа Movement предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MOVE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Movement ниже.

Изменение цены Movement (MOVE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00708---3,31%-37,52%-63,75%
Узнайте больше о цене Movement

Технические индикаторы Movement

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Movement на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 4
Нейтрально 10
Покупка 12
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00709
0,00708
R2
0,00708
0,00708
R1
0,00708
0,00708
PP
0,00707
0,00707
S1
0,00707
0,00707
S2
0,00706
0,00707
S3
0,00706
0,00706

Рыночные сигналы Movement

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,36M
$2,86 M
$3,21 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$0,46 M
7-дневные активные продажи
$0,39 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Movement

Чистый притокЦена MOVEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09-$0,09 M0,01
2026-08-08$0,02 M0,01
2026-08-07-$0,04 M0,01
2026-08-06-$0,08 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MOVE/USDT
$0,007084
$0,007084$0,007084
-0,50%
9.17M (USDT)
MOVE/USDC
$0,007082
$0,007082$0,007082
-0,96%
7.72M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MOVE в USD

Сумма

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0,00708 USD

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