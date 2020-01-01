Токеномика Morra Games (MORRA) Откройте для себя ключевую информацию о Morra Games (MORRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Morra Games (MORRA) $MORRA – нативный токен платформы Morra Games, призванный служить основополагающей валютой для всех взаимодействий внутри экосистемы. Он облегчает управление, стимулирует вовлеченность игроков и подпитывает внутриигровую экономику, а держатели токенов принимают непосредственное участие в формировании будущего платформы. Такой децентрализованный подход делает $MORRA ключевым компонентом растущей тенденции к созданию игровых сообществ и культуры DAO (децентрализованных автономных организаций). Официальный сайт: https://morragames.com Whitepaper: https://docs.morragames.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Купить MORRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Morra Games (MORRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Morra Games (MORRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 506,26K $ 506,26K $ 506,26K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 391,24M $ 391,24M $ 391,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 647,00K $ 647,00K $ 647,00K Исторический максимум: $ 0,039 $ 0,039 $ 0,039 Исторический минимум: $ 0,000178049391179794 $ 0,000178049391179794 $ 0,000178049391179794 Текущая цена: $ 0,001294 $ 0,001294 $ 0,001294 Узнайте больше о цене Morra Games (MORRA)

Токеномика Morra Games (MORRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Morra Games (MORRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MORRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MORRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORRA, изучите текущую цену MORRA!

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