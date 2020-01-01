Токеномика Morra Games (MORRA)

Токеномика Morra Games (MORRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Morra Games (MORRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Morra Games (MORRA)

$MORRA – нативный токен платформы Morra Games, призванный служить основополагающей валютой для всех взаимодействий внутри экосистемы. Он облегчает управление, стимулирует вовлеченность игроков и подпитывает внутриигровую экономику, а держатели токенов принимают непосредственное участие в формировании будущего платформы. Такой децентрализованный подход делает $MORRA ключевым компонентом растущей тенденции к созданию игровых сообществ и культуры DAO (децентрализованных автономных организаций).

Официальный сайт:
https://morragames.com
Whitepaper:
https://docs.morragames.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2

Токеномика и анализ цен Morra Games (MORRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Morra Games (MORRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 506,26K
$ 506,26K$ 506,26K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 391,24M
$ 391,24M$ 391,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 647,00K
$ 647,00K$ 647,00K
Исторический максимум:
$ 0,039
$ 0,039$ 0,039
Исторический минимум:
$ 0,000178049391179794
$ 0,000178049391179794$ 0,000178049391179794
Текущая цена:
$ 0,001294
$ 0,001294$ 0,001294

Токеномика Morra Games (MORRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Morra Games (MORRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MORRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MORRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORRA, изучите текущую цену MORRA!

Как купить MORRA

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История цены Morra Games (MORRA)

Анализ истории цены MORRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.