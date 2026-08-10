Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MORPHO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MORPHO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о MORPHO

Информация о цене MORPHO

Что такое MORPHO

Whitepaper MORPHO

Официальный сайт MORPHO

Токеномика MORPHO

Прогноз цен MORPHO

История MORPHO

Руководство по покупке MORPHO

Конвертер валют MORPHO в фиат

MORPHO на споте

Фьючерсы MORPHO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ MORPHO (MORPHO) за сегодня

Технический анализ MORPHO (MORPHO) за сегодня

Страница анализа MORPHO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MORPHO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MORPHO ниже.

Изменение цены MORPHO (MORPHO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,9553--+2,37%-9,14%-3,65%
Узнайте больше о цене MORPHO

Технические индикаторы MORPHO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MORPHO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,9524
1,9522
R2
1,9522
1,9519
R1
1,9517
1,9518
PP
1,9515
1,9515
S1
1,951
1,9512
S2
1,9508
1,9511
S3
1,9503
1,9508

Рыночные сигналы MORPHO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,19M
$1,40 M
$1,59 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,19 M
3-дневные активные продажи
$0,17 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,59 M
7-дневные активные продажи
$0,59 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MORPHO

Чистый притокЦена MORPHOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,12 M1,96
2026-08-09$0,02 M1,93
2026-08-08$0,00 M1,93
2026-08-07$0,07 M1,86
2026-08-06$0,09 M1,90

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о MORPHO

Торгуйте MORPHO (MORPHO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MORPHO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MORPHO/USDT
$1,9554
$1,9554$1,9554
+1,55%
36.58K (USDT)
MORPHO/USDC
$1,955
$1,955$1,955
+1,61%
28.59K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MORPHO в USD

Сумма

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1,9553 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.