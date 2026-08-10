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Технический анализ Moo Deng (MOODENG) за сегодня

Технический анализ Moo Deng (MOODENG) за сегодня

Страница анализа Moo Deng предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MOODENG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Moo Deng ниже.

Изменение цены Moo Deng (MOODENG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03891--+10,25%-3,55%-34,06%
Узнайте больше о цене Moo Deng

Технические индикаторы Moo Deng

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Moo Deng на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 7
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03892
0,03891
R2
0,03891
0,03891
R1
0,03891
0,03891
PP
0,0389
0,0389
S1
0,0389
0,0389
S2
0,03889
0,0389
S3
0,03889
0,03889

Рыночные сигналы Moo Deng

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,45M
$15,22 M
$16,68 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,22 M
3-дневные активные продажи
$0,22 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,33 M
7-дневные активные продажи
$0,33 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Moo Deng

Чистый притокЦена MOODENGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,13 M0,04
2026-08-09-$0,08 M0,04
2026-08-08$0,01 M0,04
2026-08-07-$0,03 M0,04
2026-08-06$0,07 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Moo Deng

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MOODENG/USDT
$0,03891
$0,03891$0,03891
-1,19%
2.99M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MOODENG в USD

Сумма

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0,03891 USD

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