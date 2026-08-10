Технический анализ Moo Deng (MOODENG) за сегодня Страница анализа Moo Deng предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MOODENG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Moo Deng ниже. Регистрация

Изменение цены Moo Deng (MOODENG) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03891 -- +10,25% -3,55% -34,06%

Технические индикаторы Moo Deng

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Moo Deng на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 14 Нейтрально 7 Покупка 5 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 2 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03892 0,03891 R2 0,03891 0,03891 R1 0,03891 0,03891 PP 0,0389 0,0389 S1 0,0389 0,0389 S2 0,03889 0,0389 S3 0,03889 0,03889

Рыночные сигналы Moo Deng Текущий чистый объем открытых ордеров -1,45M $15,22 M $16,68 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,22 M 3-дневные активные продажи $0,22 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,33 M 7-дневные активные продажи $0,33 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Moo Deng Чистый приток Цена MOODENGUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,13 M 0,04 2026-08-09 -$0,08 M 0,04 2026-08-08 $0,01 M 0,04 2026-08-07 -$0,03 M 0,04 2026-08-06 $0,07 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Moo Deng (MOODENG) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Moo Deng в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MOODENG / USDT $0,03891 $0,03891 $0,03891 -1,19% 2.99M (USDT) Торговля