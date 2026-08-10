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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Monad, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Monad, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Monad (MON) за сегодня

Технический анализ Monad (MON) за сегодня

Страница анализа Monad предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MON, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Monad ниже.

Изменение цены Monad (MON)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0224--+9,26%-2,74%-26,87%
Узнайте больше о цене Monad

Поток капитала Monad

Чистый притокЦена MONUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,07 M0,02
2026-08-09-$0,22 M0,02
2026-08-08$0,01 M0,02
2026-08-07$0,08 M0,02
2026-08-06$0,03 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Monad

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MON/USDT
$0,0224
$0,0224$0,0224
+5,51%
8.93M (USDT)
MON/USDC
$0,02243
$0,02243$0,02243
+5,70%
2.69M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MON в USD

Сумма

MON
MON
USD
USD

1 MON = 0,0224 USD

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