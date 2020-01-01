Токеномика Mobile Liquidity (MOLI)

Токеномика Mobile Liquidity (MOLI)

Откройте для себя ключевую информацию о Mobile Liquidity (MOLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mobile Liquidity (MOLI)

MOLI – это динамическая экосистема ликвидности web3, разработанная для решения проблемы давно существующей ликвидности в DeFi с помощью устойчивых решений, при этом сторона проекта не удерживает токены. Это инновационный мемтокен.

Официальный сайт:
https://www.moli.one
Whitepaper:
https://www.moli.one
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x766e09665a8128D9F7Fd9d90BCD3d9cdc50b067F

Токеномика и анализ цен Mobile Liquidity (MOLI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mobile Liquidity (MOLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 982,80K
$ 982,80K$ 982,80K
Исторический максимум:
$ 0,24
$ 0,24$ 0,24
Исторический минимум:
$ 0,020431779549695325
$ 0,020431779549695325$ 0,020431779549695325
Текущая цена:
$ 0,0468
$ 0,0468$ 0,0468

Токеномика Mobile Liquidity (MOLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mobile Liquidity (MOLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOLI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOLI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOLI, изучите текущую цену MOLI!

Как купить MOLI

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История цены Mobile Liquidity (MOLI)

Анализ истории цены MOLI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MOLI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.