Токеномика Mobile Liquidity (MOLI) Откройте для себя ключевую информацию о Mobile Liquidity (MOLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mobile Liquidity (MOLI) MOLI – это динамическая экосистема ликвидности web3, разработанная для решения проблемы давно существующей ликвидности в DeFi с помощью устойчивых решений, при этом сторона проекта не удерживает токены. Это инновационный мемтокен. Официальный сайт: https://www.moli.one Whitepaper: https://www.moli.one Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x766e09665a8128D9F7Fd9d90BCD3d9cdc50b067F Купить MOLI сейчас!

Токеномика и анализ цен Mobile Liquidity (MOLI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mobile Liquidity (MOLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 982,80K $ 982,80K $ 982,80K Исторический максимум: $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 Исторический минимум: $ 0,020431779549695325 $ 0,020431779549695325 $ 0,020431779549695325 Текущая цена: $ 0,0468 $ 0,0468 $ 0,0468 Узнайте больше о цене Mobile Liquidity (MOLI)

Токеномика Mobile Liquidity (MOLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mobile Liquidity (MOLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOLI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOLI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOLI, изучите текущую цену MOLI!

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