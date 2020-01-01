Токеномика ModalAI (MODALAI) Откройте для себя ключевую информацию о ModalAI (MODALAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ModalAI (MODALAI) ModalAI – это передовая платформа AIGC и многомодальных ИИ-агентов. Мы переопределяем границы инноваций! Официальный сайт: https://www.modalai.io/ Whitepaper: https://docs.modalai.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7CA27614f4Dc22B556C4B4eF39765bAA3DE06096 Купить MODALAI сейчас!

Токеномика и анализ цен ModalAI (MODALAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ModalAI (MODALAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 33,265 $ 33,265 $ 33,265 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00085 $ 0,00085 $ 0,00085 Узнайте больше о цене ModalAI (MODALAI)

Токеномика ModalAI (MODALAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ModalAI (MODALAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MODALAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MODALAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MODALAI, изучите текущую цену MODALAI!

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