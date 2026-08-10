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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mocaverse, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mocaverse, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Mocaverse (MOCA) за сегодня

Технический анализ Mocaverse (MOCA) за сегодня

Страница анализа Mocaverse предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MOCA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mocaverse ниже.

Изменение цены Mocaverse (MOCA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007694--+3,21%-16,10%-49,12%
Узнайте больше о цене Mocaverse

Технические индикаторы Mocaverse

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mocaverse на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00774
0,00773
R2
0,00773
0,00772
R1
0,00772
0,00772
PP
0,00771
0,00771
S1
0,0077
0,0077
S2
0,00769
0,0077
S3
0,00768
0,00769

Рыночные сигналы Mocaverse

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$1,07 M
$1,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Mocaverse

Чистый притокЦена MOCAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,19 M0,01
2026-08-09-$0,21 M0,01
2026-08-08-$0,09 M0,01
2026-08-07-$0,23 M0,01
2026-08-06-$0,14 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MOCA/USDT
$0,007699
$0,007699$0,007699
+0,16%
7.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MOCA в USD

Сумма

MOCA
MOCA
USD
USD

1 MOCA = 0,007694 USD

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