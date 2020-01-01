Токеномика AssetMantle (MNTL) Откройте для себя ключевую информацию о AssetMantle (MNTL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AssetMantle (MNTL) AssetMantle — это многопользовательская платформа рынка NFT, которая позволяет создателям и коллекционерам безопасно чеканить, владеть и торговать цифровыми активами на своей быстрой цепочке блоков. Официальный сайт: https://assetmantle.one/ Whitepaper: https://docs.assetmantle.one/AssetMantle_Whitepaper/ Обозреватель блоков: https://explorer.assetmantle.one/ Купить MNTL сейчас!

Токеномика и анализ цен AssetMantle (MNTL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AssetMantle (MNTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 860,04K $ 860,04K $ 860,04K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,28B $ 2,28B $ 2,28B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,19984 $ 0,19984 $ 0,19984 Исторический минимум: $ 0,000323224752629211 $ 0,000323224752629211 $ 0,000323224752629211 Текущая цена: $ 0,000377 $ 0,000377 $ 0,000377 Узнайте больше о цене AssetMantle (MNTL)

Токеномика AssetMantle (MNTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AssetMantle (MNTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNTL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNTL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNTL, изучите текущую цену MNTL!

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