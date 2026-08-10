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Технический анализ Momentum (MMT) за сегодня

Технический анализ Momentum (MMT) за сегодня

Страница анализа Momentum предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MMT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Momentum ниже.

Изменение цены Momentum (MMT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2125--+38,52%+13,21%+53,76%
Узнайте больше о цене Momentum

Технические индикаторы Momentum

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Momentum на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 6
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 1Покупка 6
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2122
0,2122
R2
0,2122
0,2121
R1
0,2121
0,2121
PP
0,2121
0,2121
S1
0,212
0,212
S2
0,212
0,212
S3
0,2119
0,212

Рыночные сигналы Momentum

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,63M
$4,45 M
$5,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$5,40 M
3-дневные активные продажи
$5,42 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,06M
7-дневные активные покупки
$6,77 M
7-дневные активные продажи
$6,83 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Momentum

Чистый притокЦена MMTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$5,26 M0,22
2026-08-09-$2,01 M0,22
2026-08-08-$0,17 M0,21
2026-08-07-$0,42 M0,17
2026-08-06$0,52 M0,18

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MMT/USDT
$0,2125
$0,2125$0,2125
-2,65%
1.22M (USDT)
MMT/USDC
$0,2127
$0,2127$0,2127
-2,52%
269.01K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MMT в USD

Сумма

MMT
MMT
USD
USD

1 MMT = 0,2125 USD

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