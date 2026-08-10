Технический анализ Momentum (MMT) за сегодня
Изменение цены Momentum (MMT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,2125
|--
|+38,52%
|+13,21%
|+53,76%
Технические индикаторы Momentum
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Momentum на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 7
|Нейтрально 1
|Покупка 6
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 3
|Нейтрально 5
|Покупка 4
Рыночные сигналы Momentum
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Momentum
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$5,26 M
|0,22
|2026-08-09
|-$2,01 M
|0,22
|2026-08-08
|-$0,17 M
|0,21
|2026-08-07
|-$0,42 M
|0,17
|2026-08-06
|$0,52 M
|0,18
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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