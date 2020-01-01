Токеномика MemeDisco (MMD) Откройте для себя ключевую информацию о MemeDisco (MMD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MemeDisco (MMD) MemeDisco предлагает виртуальный танцевальный зал, где мемы могут продемонстрировать свою привлекательность, взаимодействовать с их сообществами и соревноваться за первое место. Пользователи выбирают свои любимые мемы и нажимают кнопки с движениями, чтобы управлять танцевальными движениями и формациями. Каждый клик считается голосом за выбранный мем и заполняет их прогресс-бар. Как только бар заполняется, пользователи могут открыть подарочную коробку с сюрпризом, содержащую либо токены MemeDisco, либо захватывающие спонсируемые награды. Официальный сайт: https://disco.zkplay.app/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x27e11ceC24f205DCeB469dcfA918af6e0CB7438c Купить MMD сейчас!

Токеномика и анализ цен MemeDisco (MMD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MemeDisco (MMD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,005 $ 0,005 $ 0,005 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00075 $ 0,00075 $ 0,00075 Узнайте больше о цене MemeDisco (MMD)

Токеномика MemeDisco (MMD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MemeDisco (MMD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMD, изучите текущую цену MMD!

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