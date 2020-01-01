Токеномика MemeDisco (MMD)

Токеномика MemeDisco (MMD)

Откройте для себя ключевую информацию о MemeDisco (MMD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MemeDisco (MMD)

MemeDisco предлагает виртуальный танцевальный зал, где мемы могут продемонстрировать свою привлекательность, взаимодействовать с их сообществами и соревноваться за первое место. Пользователи выбирают свои любимые мемы и нажимают кнопки с движениями, чтобы управлять танцевальными движениями и формациями. Каждый клик считается голосом за выбранный мем и заполняет их прогресс-бар. Как только бар заполняется, пользователи могут открыть подарочную коробку с сюрпризом, содержащую либо токены MemeDisco, либо захватывающие спонсируемые награды.

Официальный сайт:
https://disco.zkplay.app/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x27e11ceC24f205DCeB469dcfA918af6e0CB7438c

Токеномика и анализ цен MemeDisco (MMD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MemeDisco (MMD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,005
$ 0,005$ 0,005
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00075
$ 0,00075$ 0,00075

Токеномика MemeDisco (MMD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MemeDisco (MMD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MMD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MMD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMD, изучите текущую цену MMD!

Как купить MMD

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История цены MemeDisco (MMD)

Анализ истории цены MMD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MMD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.