Токеномика MOMOFUN (MM) Откройте для себя ключевую информацию о MOMOFUN (MM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MOMOFUN (MM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOMOFUN (MM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Общее предложение: $ 30,00B $ 30,00B $ 30,00B Оборотное предложение: $ 7,80B $ 7,80B $ 7,80B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,70M $ 4,70M $ 4,70M Исторический максимум: $ 0,006053 $ 0,006053 $ 0,006053 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0001567 $ 0,0001567 $ 0,0001567

Информация о MOMOFUN (MM) MOMO.FUN – первая платформа Meme+DeFi с ИИ, предлагающая инструменты для выпуска, инкубации и торговли. MOMO.FUN – первая платформа Meme+DeFi с ИИ, предлагающая инструменты для выпуска, инкубации и торговли. Официальный сайт: https://momo.fun/en-US/meme/pumping/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1ZQNGciD8X1TUwfDMycOcMX1sDsGbfW75/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa5346F91A767b89a0363A4309C8E6c5ADc0C4A59

Токеномика MOMOFUN (MM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOMOFUN (MM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

История цены MOMOFUN (MM) Анализ истории цены MM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены MM Хотите узнать, куда может двигаться MM? Наша страница прогноза цены MM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

