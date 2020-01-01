Токеномика Mixie (MIXIE) Откройте для себя ключевую информацию о Mixie (MIXIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mixie (MIXIE) MixieAI – игровая платформа, объединяющая искусственный интеллект и технологии Web3 с целью упростить процесс разработки игр и снизить порог входа для создателей. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3E8muKzsn84HUUmDWdjjd6geRjv5XUpMjdpbrqi3pump Купить MIXIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Mixie (MIXIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mixie (MIXIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,81M $ 24,81M $ 24,81M Исторический максимум: $ 0,098112 $ 0,098112 $ 0,098112 Исторический минимум: $ 0,002071988232212445 $ 0,002071988232212445 $ 0,002071988232212445 Текущая цена: $ 0,024812 $ 0,024812 $ 0,024812 Узнайте больше о цене Mixie (MIXIE)

Токеномика Mixie (MIXIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mixie (MIXIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIXIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIXIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIXIE, изучите текущую цену MIXIE!

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