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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mitosis, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mitosis, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Mitosis (MITO) за сегодня

Технический анализ Mitosis (MITO) за сегодня

Страница анализа Mitosis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MITO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mitosis ниже.

Изменение цены Mitosis (MITO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02365--+10,56%+9,33%-68,52%
Узнайте больше о цене Mitosis

Технические индикаторы Mitosis

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mitosis на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 1Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02364
0,02364
R2
0,02364
0,02363
R1
0,02363
0,02363
PP
0,02363
0,02363
S1
0,02362
0,02362
S2
0,02362
0,02362
S3
0,02361
0,02362

Рыночные сигналы Mitosis

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,42M
$2,99 M
$3,41 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,39 M
7-дневные активные продажи
$0,38 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Mitosis

Чистый притокЦена MITOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,10 M0,02
2026-08-09-$0,11 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07-$0,23 M0,02
2026-08-06-$0,08 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MITO/USDT
$0,02362
$0,02362$0,02362
-2,23%
2.23M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MITO в USD

Сумма

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0,02365 USD

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