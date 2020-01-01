Токеномика Project MIRAI (MIRAI) Откройте для себя ключевую информацию о Project MIRAI (MIRAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Project MIRAI (MIRAI) Mirai – это пример децентрализованного создания персонажей, который исследует, как виртуальные люди на основе ИИ могут развиваться через культуру мемов, социальные платформы и интеллектуальную собственность, управляемую сообществом. Это новый предел для виртуальной идентичности, где цифровые существа являются не только создателями контента, но и автономными субъектами с долгосрочной ценностью и потенциалом в экосистемах Web3. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5evN2exivZXJfLaA1KhHfiJKWfwH8znqyH36w1SFz89Y Купить MIRAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Project MIRAI (MIRAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Project MIRAI (MIRAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,84M $ 8,84M $ 8,84M Исторический максимум: $ 0,036 $ 0,036 $ 0,036 Исторический минимум: $ 0,017457722661183835 $ 0,017457722661183835 $ 0,017457722661183835 Текущая цена: $ 0,008839 $ 0,008839 $ 0,008839 Узнайте больше о цене Project MIRAI (MIRAI)

Токеномика Project MIRAI (MIRAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Project MIRAI (MIRAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIRAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIRAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRAI, изучите текущую цену MIRAI!

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