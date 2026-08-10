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Технический анализ Mira (MIRA) за сегодня

Технический анализ Mira (MIRA) за сегодня

Страница анализа Mira предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MIRA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mira ниже.

Изменение цены Mira (MIRA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04256--+1,86%-3,78%-51,07%
Узнайте больше о цене Mira

Технические индикаторы Mira

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mira на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04249
0,04249
R2
0,04249
0,04248
R1
0,04248
0,04248
PP
0,04248
0,04248
S1
0,04247
0,04247
S2
0,04247
0,04247
S3
0,04246
0,04247

Рыночные сигналы Mira

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,31M
$1,74 M
$1,43 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,11 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,43 M
7-дневные активные продажи
$0,45 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Mira

Чистый притокЦена MIRAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,07 M0,04
2026-08-09$0,10 M0,04
2026-08-08-$0,07 M0,04
2026-08-07$0,04 M0,04
2026-08-06-$17,56 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MIRA/USDT
$0,04256
$0,04256$0,04256
+0,78%
1.37M (USDT)
MIRA/USDC
$0,04241
$0,04241$0,04241
+0,49%
1.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MIRA в USD

Сумма

MIRA
MIRA
USD
USD

1 MIRA = 0,04256 USD

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