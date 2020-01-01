Токеномика Miner Arena (MINAR) Откройте для себя ключевую информацию о Miner Arena (MINAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Miner Arena (MINAR) Miner Arena - это метавселенная NFT-выживания с поддержкой искусственного интеллекта, работающая на $MINAR. Официальный сайт: https://www.minerarena.com Whitepaper: https://miner-arena.gitbook.io/minar-token Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6d4e8507084c7b58d33b3b88915591670f959b2f Купить MINAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Miner Arena (MINAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miner Arena (MINAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Исторический максимум: $ 0,43356 $ 0,43356 $ 0,43356 Исторический минимум: $ 0,020902875274789758 $ 0,020902875274789758 $ 0,020902875274789758 Текущая цена: $ 0,02161 $ 0,02161 $ 0,02161 Узнайте больше о цене Miner Arena (MINAR)

Токеномика Miner Arena (MINAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Miner Arena (MINAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINAR, изучите текущую цену MINAR!

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