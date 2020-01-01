Токеномика Miner Arena (MINAR)

Токеномика Miner Arena (MINAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Miner Arena (MINAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Miner Arena (MINAR)

Miner Arena - это метавселенная NFT-выживания с поддержкой искусственного интеллекта, работающая на $MINAR.

Официальный сайт:
https://www.minerarena.com
Whitepaper:
https://miner-arena.gitbook.io/minar-token
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6d4e8507084c7b58d33b3b88915591670f959b2f

Токеномика и анализ цен Miner Arena (MINAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miner Arena (MINAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,16M
$ 2,16M$ 2,16M
Исторический максимум:
$ 0,43356
$ 0,43356$ 0,43356
Исторический минимум:
$ 0,020902875274789758
$ 0,020902875274789758$ 0,020902875274789758
Текущая цена:
$ 0,02161
$ 0,02161$ 0,02161

Токеномика Miner Arena (MINAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Miner Arena (MINAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MINAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MINAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINAR, изучите текущую цену MINAR!

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История цены Miner Arena (MINAR)

Анализ истории цены MINAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.