Токеномика Midle (MIDLE) Откройте для себя ключевую информацию о Midle (MIDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Midle (MIDLE) Midle — это ведущая маркетинговая платформа для брендов, стремящихся улучшить привлечение пользователей, вовлеченность и удержание. Благодаря инновационной бизнес-модели "задание за вознаграждение" и продвинутым возможностям обработки данных, она нацелена на достижение измеримых и устойчивых маркетинговых результатов. Официальный сайт: https://midle.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1fIJgKsj-mDU0Rakz77r-pGG9iA996QmJ/view?pli=1 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7e0d753d44d5a7492d31ffc020c9b0d07c6d05d7 Купить MIDLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Midle (MIDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midle (MIDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0851 $ 0,0851 $ 0,0851 Исторический минимум: $ 0,000189979143128545 $ 0,000189979143128545 $ 0,000189979143128545 Текущая цена: $ 0,000458 $ 0,000458 $ 0,000458 Узнайте больше о цене Midle (MIDLE)

Токеномика Midle (MIDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Midle (MIDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIDLE, изучите текущую цену MIDLE!

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