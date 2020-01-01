Токеномика Midle (MIDLE)

Токеномика Midle (MIDLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Midle (MIDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Midle (MIDLE)

Midle — это ведущая маркетинговая платформа для брендов, стремящихся улучшить привлечение пользователей, вовлеченность и удержание. Благодаря инновационной бизнес-модели "задание за вознаграждение" и продвинутым возможностям обработки данных, она нацелена на достижение измеримых и устойчивых маркетинговых результатов.

Официальный сайт:
https://midle.io
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1fIJgKsj-mDU0Rakz77r-pGG9iA996QmJ/view?pli=1
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7e0d753d44d5a7492d31ffc020c9b0d07c6d05d7

Токеномика и анализ цен Midle (MIDLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midle (MIDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 0,0851
$ 0,0851$ 0,0851
Исторический минимум:
$ 0,000189979143128545
$ 0,000189979143128545$ 0,000189979143128545
Текущая цена:
$ 0,000458
$ 0,000458$ 0,000458

Токеномика Midle (MIDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Midle (MIDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MIDLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MIDLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIDLE, изучите текущую цену MIDLE!

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История цены Midle (MIDLE)

Анализ истории цены MIDLE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.