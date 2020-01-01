Токеномика Mfercoin (MFER) Откройте для себя ключевую информацию о Mfercoin (MFER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mfercoin (MFER) MFER - это мемкоин. Официальный сайт: https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo Whitepaper: https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca Купить MFER сейчас!

Токеномика и анализ цен Mfercoin (MFER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mfercoin (MFER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,10M $ 8,10M $ 8,10M Исторический максимум: $ 0,2959 $ 0,2959 $ 0,2959 Исторический минимум: $ 0,005890908339464662 $ 0,005890908339464662 $ 0,005890908339464662 Текущая цена: $ 0,008099 $ 0,008099 $ 0,008099 Узнайте больше о цене Mfercoin (MFER)

Токеномика Mfercoin (MFER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mfercoin (MFER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MFER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MFER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MFER, изучите текущую цену MFER!

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