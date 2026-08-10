Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MEZO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MEZO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о MEZO

Информация о цене MEZO

Что такое MEZO

Whitepaper MEZO

Официальный сайт MEZO

Токеномика MEZO

Прогноз цен MEZO

История MEZO

Руководство по покупке MEZO

Конвертер валют MEZO в фиат

MEZO на споте

Фьючерсы MEZO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ MEZO (MEZO) за сегодня

Технический анализ MEZO (MEZO) за сегодня

Страница анализа MEZO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MEZO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MEZO ниже.

Изменение цены MEZO (MEZO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007821---2,49%-31,34%-78,34%
Узнайте больше о цене MEZO

Технические индикаторы MEZO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MEZO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00804
0,00802
R2
0,00802
0,008
R1
0,00798
0,00798
PP
0,00796
0,00796
S1
0,00792
0,00794
S2
0,0079
0,00792
S3
0,00786
0,0079

Рыночные сигналы MEZO

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,01 M
$0,02 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MEZO

Чистый притокЦена MEZOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о MEZO

Торгуйте MEZO (MEZO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MEZO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MEZO/USDC
$0,007883
$0,007883$0,007883
-19,18%
6.59M (USDT)
MEZO/USDT
$0,007821
$0,007821$0,007821
-11,23%
7.79M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MEZO в USD

Сумма

MEZO
MEZO
USD
USD

1 MEZO = 0,007821 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.