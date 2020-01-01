Токеномика Meso Finance (MESO) Откройте для себя ключевую информацию о Meso Finance (MESO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meso Finance (MESO) Meso – лучший протокол кредитования на Aptos, предлагающий надежную некастодиальную платформу, которая позволяет заемщикам и кредиторам совершать бесшовные, безопасные и эффективные с точки зрения капитала сделки, максимизируя доходность в быстро растущей экосистеме DeFi. Официальный сайт: https://meso.finance/ Whitepaper: https://doc.meso.finance/ Обозреватель блоков: https://aptoscan.com/fungible-asset/0x378d5ba871c3d1bdf477a617f997f23d9e0702de97a02f42925b44fa3abc9866 Купить MESO сейчас!

Токеномика и анализ цен Meso Finance (MESO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meso Finance (MESO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,01176 $ 0,01176 $ 0,01176 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,009 $ 0,009 $ 0,009 Узнайте больше о цене Meso Finance (MESO)

Токеномика Meso Finance (MESO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meso Finance (MESO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MESO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MESO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MESO, изучите текущую цену MESO!

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