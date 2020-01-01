Токеномика Meso Finance (MESO)

Токеномика Meso Finance (MESO)

Откройте для себя ключевую информацию о Meso Finance (MESO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Meso Finance (MESO)

Meso – лучший протокол кредитования на Aptos, предлагающий надежную некастодиальную платформу, которая позволяет заемщикам и кредиторам совершать бесшовные, безопасные и эффективные с точки зрения капитала сделки, максимизируя доходность в быстро растущей экосистеме DeFi.

Официальный сайт:
https://meso.finance/
Whitepaper:
https://doc.meso.finance/
Обозреватель блоков:
https://aptoscan.com/fungible-asset/0x378d5ba871c3d1bdf477a617f997f23d9e0702de97a02f42925b44fa3abc9866

Токеномика и анализ цен Meso Finance (MESO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meso Finance (MESO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,01176
$ 0,01176$ 0,01176
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,009
$ 0,009$ 0,009

Токеномика Meso Finance (MESO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Meso Finance (MESO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MESO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MESO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MESO, изучите текущую цену MESO!

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История цены Meso Finance (MESO)

Анализ истории цены MESO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.