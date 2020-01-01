Токеномика MEMDEX100 (MEMDEX) Откройте для себя ключевую информацию о MEMDEX100 (MEMDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MEMDEX100 (MEMDEX) Memdex100 – основа глобальной финансовой экосистемы. Используя квантовые ИИ-оракулы, мы получаем прибыль для всей вселенной degen. Официальный сайт: https://memdex.live/ Whitepaper: https://memdex.live/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/83iBDw3ZpxqJ3pEzrbttr9fGA57tttehDAxoFyR1moon Купить MEMDEX сейчас!

Токеномика и анализ цен MEMDEX100 (MEMDEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MEMDEX100 (MEMDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,095 $ 0,095 $ 0,095 Исторический минимум: $ 0,000103678291558046 $ 0,000103678291558046 $ 0,000103678291558046 Текущая цена: $ 0,003119 $ 0,003119 $ 0,003119 Узнайте больше о цене MEMDEX100 (MEMDEX)

Токеномика MEMDEX100 (MEMDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MEMDEX100 (MEMDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEMDEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEMDEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMDEX, изучите текущую цену MEMDEX!

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