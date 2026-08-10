Технический анализ Melania Meme (MELANIA) за сегодня Страница анализа Melania Meme предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MELANIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Melania Meme ниже. Регистрация

Изменение цены Melania Meme (MELANIA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,07601 -- -1,10% -6,79% -27,94%

Технические индикаторы Melania Meme

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Melania Meme на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 19 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,07606 0,07605 R2 0,07605 0,07604 R1 0,07604 0,07604 PP 0,07603 0,07603 S1 0,07602 0,07602 S2 0,07601 0,07602 S3 0,076 0,07601

Рыночные сигналы Melania Meme Текущий чистый объем открытых ордеров -0,17M $3,54 M $3,71 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Melania Meme Чистый приток Цена MELANIAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,08 2026-08-09 $0,00 M 0,08 2026-08-08 -$0,02 M 0,08 2026-08-07 $0,01 M 0,08 2026-08-06 $0,03 M 0,08 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Melania Meme (MELANIA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Melania Meme в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MELANIA / USDT $0,07601 $0,07601 $0,07601 -0,91% 749.65K (USDT) Торговля MELANIA / USD1 $0,07597 $0,07597 $0,07597 -0,84% 721.46K (USDT) Торговля