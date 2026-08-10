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Технический анализ Melania Meme (MELANIA) за сегодня

Технический анализ Melania Meme (MELANIA) за сегодня

Страница анализа Melania Meme предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MELANIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Melania Meme ниже.

Изменение цены Melania Meme (MELANIA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07601---1,10%-6,79%-27,94%
Узнайте больше о цене Melania Meme

Технические индикаторы Melania Meme

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Melania Meme на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 3
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07606
0,07605
R2
0,07605
0,07604
R1
0,07604
0,07604
PP
0,07603
0,07603
S1
0,07602
0,07602
S2
0,07601
0,07602
S3
0,076
0,07601

Рыночные сигналы Melania Meme

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$3,54 M
$3,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Melania Meme

Чистый притокЦена MELANIAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,08
2026-08-09$0,00 M0,08
2026-08-08-$0,02 M0,08
2026-08-07$0,01 M0,08
2026-08-06$0,03 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Melania Meme

Торгуйте Melania Meme (MELANIA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Melania Meme в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MELANIA/USDT
$0,07601
$0,07601$0,07601
-0,91%
749.65K (USDT)
MELANIA/USD1
$0,07597
$0,07597$0,07597
-0,84%
721.46K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MELANIA в USD

Сумма

MELANIA
MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0,076 USD

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