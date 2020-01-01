Токеномика Mei Solutions (MEI)

Токеномика Mei Solutions (MEI)

Откройте для себя ключевую информацию о Mei Solutions (MEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) — это универсальный утилитарный токен, находящийся в центре обширной экосистемы, созданной для улучшения пользовательского опыта на различных платформах. Центральным элементом этой экосистемы является возможность использовать токены $MEI для покупки косметических продуктов Mei, при этом пользователи получают специальные награды и эксклюзивные предложения, что способствует формированию лояльной и вовлеченной клиентской базы. Интегрируя $MEI в повседневные транзакции, Mei Solutions не только добавляет ценность процессу покупки косметики, но и создает надежную систему вознаграждений, выгодную для всех участников.

Официальный сайт:
https://meisolutions.io/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1XlxAnPbTKC9gDw-yzTFYJ-_haM9v2sdR/view
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/4MshgHvWGvxDs8mtFqPGKC8kX6kuhniWSYPguBb1p1bh

Токеномика и анализ цен Mei Solutions (MEI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mei Solutions (MEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,39M
$ 26,39M$ 26,39M
Исторический максимум:
$ 0,696
$ 0,696$ 0,696
Исторический минимум:
$ 0,002187570966235167
$ 0,002187570966235167$ 0,002187570966235167
Текущая цена:
$ 0,02639
$ 0,02639$ 0,02639

Токеномика Mei Solutions (MEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mei Solutions (MEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEI, изучите текущую цену MEI!

Как купить MEI

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История цены Mei Solutions (MEI)

Анализ истории цены MEI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MEI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.