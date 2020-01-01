Токеномика Mei Solutions (MEI) Откройте для себя ключевую информацию о Mei Solutions (MEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mei Solutions (MEI) Mei Solutions ($MEI) — это универсальный утилитарный токен, находящийся в центре обширной экосистемы, созданной для улучшения пользовательского опыта на различных платформах. Центральным элементом этой экосистемы является возможность использовать токены $MEI для покупки косметических продуктов Mei, при этом пользователи получают специальные награды и эксклюзивные предложения, что способствует формированию лояльной и вовлеченной клиентской базы. Интегрируя $MEI в повседневные транзакции, Mei Solutions не только добавляет ценность процессу покупки косметики, но и создает надежную систему вознаграждений, выгодную для всех участников. Официальный сайт: https://meisolutions.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1XlxAnPbTKC9gDw-yzTFYJ-_haM9v2sdR/view Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4MshgHvWGvxDs8mtFqPGKC8kX6kuhniWSYPguBb1p1bh Купить MEI сейчас!

Токеномика и анализ цен Mei Solutions (MEI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mei Solutions (MEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,39M $ 26,39M $ 26,39M Исторический максимум: $ 0,696 $ 0,696 $ 0,696 Исторический минимум: $ 0,002187570966235167 $ 0,002187570966235167 $ 0,002187570966235167 Текущая цена: $ 0,02639 $ 0,02639 $ 0,02639 Узнайте больше о цене Mei Solutions (MEI)

Токеномика Mei Solutions (MEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mei Solutions (MEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEI, изучите текущую цену MEI!

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