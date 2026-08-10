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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MegaETH, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MegaETH, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ MegaETH (MEGA) за сегодня

Технический анализ MegaETH (MEGA) за сегодня

Страница анализа MegaETH предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MEGA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MegaETH ниже.

Изменение цены MegaETH (MEGA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03677--+2,16%-23,00%-66,61%
Узнайте больше о цене MegaETH

Технические индикаторы MegaETH

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MegaETH на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 1
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0368
0,03678
R2
0,03678
0,03677
R1
0,03677
0,03677
PP
0,03675
0,03675
S1
0,03674
0,03674
S2
0,03673
0,03674
S3
0,03671
0,03673

Рыночные сигналы MegaETH

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,35M
$2,50 M
$2,85 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,10 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$0,41 M
7-дневные активные продажи
$0,36 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MegaETH

Чистый притокЦена MEGAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,04
2026-08-09-$0,02 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07$0,05 M0,04
2026-08-06-$0,16 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MEGA/USDC
$0,03679
$0,03679$0,03679
-0,24%
1.53M (USDT)
MEGA/USDT
$0,0368
$0,0368$0,0368
-0,24%
1.59M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MEGA в USD

Сумма

MEGA
MEGA
USD
USD

1 MEGA = 0,03676 USD

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