Токеномика METAVERSE FACE (MEFA) Откройте для себя ключевую информацию о METAVERSE FACE (MEFA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о METAVERSE FACE (MEFA) Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. Официальный сайт: https://metaversefacemaker.com/ Whitepaper: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 Купить MEFA сейчас!

Токеномика и анализ цен METAVERSE FACE (MEFA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене METAVERSE FACE (MEFA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 314,49K $ 314,49K $ 314,49K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,52B $ 9,52B $ 9,52B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 330,50K $ 330,50K $ 330,50K Исторический максимум: $ 0,0014601 $ 0,0014601 $ 0,0014601 Исторический минимум: $ 0,000000005523294198 $ 0,000000005523294198 $ 0,000000005523294198 Текущая цена: $ 0,00003305 $ 0,00003305 $ 0,00003305 Узнайте больше о цене METAVERSE FACE (MEFA)

Токеномика METAVERSE FACE (MEFA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики METAVERSE FACE (MEFA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEFA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEFA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEFA, изучите текущую цену MEFA!

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