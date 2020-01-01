Токеномика METAVERSE FACE (MEFA)

Токеномика METAVERSE FACE (MEFA)

Откройте для себя ключевую информацию о METAVERSE FACE (MEFA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о METAVERSE FACE (MEFA)

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

Официальный сайт:
https://metaversefacemaker.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.metaversefacemaker.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322

Токеномика и анализ цен METAVERSE FACE (MEFA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене METAVERSE FACE (MEFA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 314,49K
$ 314,49K$ 314,49K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 9,52B
$ 9,52B$ 9,52B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 330,50K
$ 330,50K$ 330,50K
Исторический максимум:
$ 0,0014601
$ 0,0014601$ 0,0014601
Исторический минимум:
$ 0,000000005523294198
$ 0,000000005523294198$ 0,000000005523294198
Текущая цена:
$ 0,00003305
$ 0,00003305$ 0,00003305

Токеномика METAVERSE FACE (MEFA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики METAVERSE FACE (MEFA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEFA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEFA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEFA, изучите текущую цену MEFA!

Как купить MEFA

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История цены METAVERSE FACE (MEFA)

Анализ истории цены MEFA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MEFA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.