Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ME, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ME, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о ME

Информация о цене ME

Что такое ME

Whitepaper ME

Официальный сайт ME

Токеномика ME

Прогноз цен ME

История ME

Руководство по покупке ME

Конвертер валют ME в фиат

ME на споте

Фьючерсы ME USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ ME (ME) за сегодня

Технический анализ ME (ME) за сегодня

Страница анализа ME предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ME ниже.

Изменение цены ME (ME)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06652--+11,20%+3,14%-43,83%
Узнайте больше о цене ME

Технические индикаторы ME

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ME на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06655
0,06651
R2
0,06651
0,06648
R1
0,06649
0,06647
PP
0,06645
0,06645
S1
0,06642
0,06642
S2
0,06638
0,06641
S3
0,06636
0,06638

Рыночные сигналы ME

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,02M
$1,99 M
$2,01 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,18 M
7-дневные активные продажи
$0,18 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ME

Чистый притокЦена MEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,07
2026-08-09$0,06 M0,06
2026-08-08-$0,08 M0,06
2026-08-07-$0,03 M0,06
2026-08-06-$0,03 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ME

Торгуйте ME (ME) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ME в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ME/USDT
$0,06652
$0,06652$0,06652
+3,92%
1.18M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ME в USD

Сумма

ME
ME
USD
USD

1 ME = 0,06652 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.