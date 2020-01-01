Токеномика Money Dogs (MDOGS) Откройте для себя ключевую информацию о Money Dogs (MDOGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Money Dogs (MDOGS) Money Dogs начинался как мемкоин Play-to-Earn (P2E) на блокчейне TON. MDOGS пережил быстрый рост, достигнув более 23 миллионов пользователей, более 6,7 миллиона подключений кошельков, более 1 миллиона активных пользователей в день (DAU) и 300 000+ платящих пользователей. Сейчас он эволюционирует в платформу, включающую Игровой Центр и Launchpool, чтобы поддерживать вовлеченность сообщества. Целевая аудитория включает энтузиастов мемкоинов TON и сторонников Web3, которые увлечены интеграцией функций Web2 в Web3. Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1LX6alA-sXsqPiRqt3ZVpIgjR8Ld9wv-qwxGeKqkIchc/edit?tab=t.0 Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQBr3sh4w1nNUZnIA8w7CwH95dm1qy3GG-zlJWA_FuDQFIrR Купить MDOGS сейчас!

Токеномика и анализ цен Money Dogs (MDOGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Money Dogs (MDOGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 572,01K $ 572,01K $ 572,01K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 500,01B $ 500,01B $ 500,01B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0005 $ 0,0005 $ 0,0005 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000001144 $ 0,000001144 $ 0,000001144 Узнайте больше о цене Money Dogs (MDOGS)

Токеномика Money Dogs (MDOGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Money Dogs (MDOGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MDOGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MDOGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MDOGS, изучите текущую цену MDOGS!

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